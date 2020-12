O Alto Taquari

O feriadão de fim de ano também será especial para os eleitos para os cargos de prefeito, vice e vereadores. Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro ocorrem as cerimônias de posse e transmissão de cargo em Arroio do Meio, Capitão, Marques de Souza, Pouso Novo e Travesseiro. Em tempos de pandemia, casas legislativas farão cerimônias curtas, com restrições ao público e transmissões ao vivo pelo Facebook.

Em Arroio do Meio a cerimônia de transmissão de cargos ocorre na Câmara de Vereadores, no dia 31, às 15h. Em função da pandemia, haverá restrição de público, sendo limitado um acompanhante por eleito. Adiles Meyer, a vereadora reeleita mais velha, empossa o presidente da Câmara, que será César Kortz (MDB). Este dá sequência aos atos, empossando o prefeito eleito, Danilo Bruxel, e sua vice Adriana Meneghini Lermen.

Em Capitão, a posse ocorre no dia 1º de janeiro no ginásio municipal de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Construindo o Saber. A programação inicia às 8h30min com missa com o padre Silvério Schneiders. Já a cerimônia com a transmissão dos cargos inicia às 10h com restrições e distanciamento entre os convidados. A transmissão ocorre pela página oficial da Administração de Capitão no Facebook.

Em Travesseiro, a cerimônia de posse já está definida e ocorre no dia 30, às 18h na Câmara de Vereadores. Será permitida apenas a entrada de um convidado por eleito e não será permitida a entrada do público. A transmissão ocorre pela página oficial da Câmara de Vereadores no Facebook.

A posse dos vereadores e prefeito eleito em Marques de Souza ocorre no dia 31, às 14h, nas dependências da Câmara de Vereadores. A cerimônia será transmitida ao vivo no Facebook na página da Câmara de Vereadores. O evento será restrito ao público, limitado aos eleitos e seus cônjuges.

Em Pouso Novo, a solenidade de posse dos novos eleitos com a transmissão de cargo será realizada na quinta-feira, dia 31. O ato começa às 14h na Câmara de Vereadores com a posse dos vereadores e eleição da Mesa Diretora. Nos bastidores, se comenta a escolha de Jacir Seibel para ser o presidente nos dois primeiros anos. A posse do prefeito Moacir Severgnini e seu vice, Nilto Gerevini deve acontecer logo em seguida, em solenidade que será realizada no Salão Paroquial.

Diplomação

Os vereadores, prefeitos e vices eleitos na Comarca de Arroio do Meio, que abrange ainda Capitão, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia, Pouso Novo e Travesseiro, foram diplomados na noite de sexta-feira, em cerimônias restritas e escalonadas, no salão de júri do Fórum. Presididas pelo juiz João Regert e com a presença do chefe do Cartório Eleitoral da 104ª ZE, Ivan Quoss, as cerimônias foram rápidas e realizadas por município. Por questões de saúde, muitas relacionadas à covid-19, nem todos os eleitos puderam estar presentes.

Na abertura dos trabalhos, o juiz declarou que a opção pela cerimônia presencial se deve à importância da diplomação. Reiterou que os eleitos representam a população como um todo, pois o mandato é coletivo. Regert agradeceu aos servidores, técnicos e estagiários da Justiça Eleitoral pelo trabalho realizado nas eleições de 2020 e elogiou os mesários convocados, que marcaram 100% de presença no dia 15 de novembro.

Ao abrir a cerimônia de Arroio do Meio, a primeira da noite, o juiz pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19 e, lembrando em especial o jornalista Alécio Weizenman, que fazia parte do grupo do prefeito eleito Danilo Bruxel e faleceu no início do mês.

Por Alan Dick