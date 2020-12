Saúde

Em reunião realizada no início da semana no Gabinete do Executivo, com a presença de representantes do Poder Público, Hospital São José e Comissão Pró-UTI, o prefeito Klaus Werner Schnack confirmou o repasse de mais R$ 1 milhão para a construção da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital São José. O valor soma-se aos R$ 500 mil repassados no mês de maio – R$ 400 mil do Executivo e R$ 100 mil do Legislativo, além dos R$ 347 mil doados pela comunidade e empresas, num total de R$ 1,847 milhão até o momento.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Aldir De Bona, a projeção inicial orçada pela Comissão Pró-UTI criada em maio por representantes da sociedade, era de R$ 1,5 milhão para a execução da obra física, o que aumentou para R$ 2,4 milhões diante dos desafios impostos pela pandemia e nova realidade da economia e da construção civil. “Tivemos que readequar o projeto inicial para atender a demanda com mais eficiência”, explica. “Infelizmente estamos vivendo a nova realidade da pandemia, com aumento do custo da matéria prima, redução do quadro pessoal das empresas e a consequente diminuição da produção, com orçamentos que mudam diariamente”, relata De Bona.

Até o momento, foram repassados R$ 847 mil, utilizados na instalação da estrutura metálica, laje de forro, aquisição do gesso cartonado para execução das divisórias e forro interno, equipamentos de climatização e execução da alvenaria de vedação – paredes externas e reboco, em construção no momento. As próximas etapas são a aquisição do elevador – já negociado, instalação do sistema de gases e parte elétrica e execução do piso vinílico, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2021.

Por daiane