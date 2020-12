O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Produção da startup TVS Play evidenciou moda e turismo na Serra Gaúcha

Chegou ao fim a primeira edição do reality show produzido pela multiplataforma digital TVS Play. O Model Show conheceu seus quatro finalistas na noite de 29 de novembro. O décimo episódio do game show foi transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook e contou com a participação dos protagonistas desta edição.

Sob o comando do apresentador Capu e da repórter Nathana Redin, foram relembrados os melhores momentos das gravações na Serra Gaúcha. Rolou ainda entrevistas com os participantes que revelaram levar esta experiência como um momento muito especial de suas vidas. Entrega de mimos e participação especial de apoiadores, patrocinadores e da Vice Miss Brasil 2013, Janaína Barcelos, também marcaram a noite.

Os quatro finalistas foram conhecidos ao final da live. As notas dos jurados – o jornalista e empresário Thiago Michelasi, a influenciadora e empresária Paula Biazin e a biomédica esteta Caroline Algayer – foram somadas ao voto do público e interação dos participantes nas redes sociais.

Depois de muito suspense, Frederico Lau ficou na quarta colocação. Mark Jhullian em terceiro lugar. Amanda Daudt em segundo. E o grande vencedor eleito foi Vagner Oliveira. O advogado, modelo e Mister RS 2012 conquistou os jurados e também o público. Estilo e personalidade são marcas registradas do influenciador.

Emocionado, o campeão desta edição agradeceu a oportunidade, “estou extremamente feliz. Essa vitória não é apenas minha, ela é de todas as pessoas que represento. Das pessoas verdadeiras, autênticas, ousadas, das pessoas que são felizes. Estou muito, muito feliz. Minha mensagem é de mais respeito e mais amor.”

PASSAPORTE PARA O PRÓXIMO REALITY



Os quatro finalistas garantem vaga direta para participar do novo Model Show. Cada participante poderá escolher mais quatro influenciadores do Brasil para formar seu time e continuar brilhando nas telas da TVS Play. A produção está prevista para ser gravada no início de 2021.

SOBRE O MODEL SHOW

Os episódios tiveram como cenário as incríveis atrações de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha. Desfiles de moda, produções fotográficas e games fizeram parte do projeto que contou com participantes vindos de diversos municípios gaúchos. Ao todo, 11 influenciadores digitais ,que buscam sua ascendência nas redes, evidenciaram a moda, arte, turismo e mostraram que são bem mais do que vitrines vivas da moda. Com irreverência, tornaram este primeiro Model Show um programa histórico.

Um agradecimento especial aos patrocinadores e apoiadores de Gramado, Canela e Santa Cruz do Sul.

A criação e direção do ‘Model Show’ é do diretor artístico da TVS Play, Júnior Soares, que reuniu um elenco especial para esta primeira edição. A direção de imagem é da equipe da produtora Película Vídeo Design.

Confira mais sobre os participantes: @o_capu @wendelmatosss @eu.vagner @franbilhalva_ @fredericolau @mark_jhullian @_amandadaudt @anapaularoos @baweschenfelder @sabrinaperetto.oficial @kellisander_ @giovanaagomes

Por Alan Dick