O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

No Dia Nacional da Astronomia, comemorado em 2 de dezembro, diversas instituições gaúchas que atuam no ensino, pesquisa e extensão se reuniram para disponibilizar ao público em geral uma programação especial no evento Jornada da Terra às Estrelas. As atividades ocorrem até esta sexta, dia 4, em diferentes horários, envolvendo oficinas, lives e palestras.

Na quarta-feira, dia 2, o projeto de extensão do Planetário Univates promoveu um relato de experiências em astronomia com o grupo Meninas do Guara, com as estudantes da Eeem Guararapes, de Arroio do Meio, Alice Taís Dummel Weide e Maiara Graff e a professora Cristine Brauwers, que participam do projeto Meninas na Ciência. A transmissão ocorreu pelo YouTube.

Conforme a professora Cristine, este evento é muito importante para todos que são ligados ou gostam de astronomia e seu diferencial em relação aos outros, realizados virtualmente neste ano, foi mostrar que o engajamento na ciência no país é forte e cresce cada vez mais. “O evento é organizado inicialmente pela Ufrgs, que é referência em todo o Brasil, e fazer parte desse time é algo que nos faz ainda mais acreditar no que estamos fazendo. Além da Ufrgs, a Unipampa, a Univates, entre outras, estão engajadas”, lembra a professora.

Vem muito mais por aí

Desde o ano passado, o Meninas do Guara tem desenvolvido muitas atividades e experiências, compartilhando com a comunidade, inclusive em canais como Facebook e Instagram. A pandemia, neste ano, pode ter postergado algumas ações, porém, o grupo planeja um 2021 com muitas novidades. “Várias das ações são coisas que eram para ter ocorrido neste ano. Um exemplo é a 1ª Competição de Foguetes das Meninas do Guara, baseada nos foguetes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, nos 4 níveis”, lembra Cristine, completando que a atividade deve ocorrer em caso de recuo da pandemia.

Tomando as devidas medidas de prevenção, serão realizados os Grupos de Observação, onde pequenos grupos de pessoas se inscrevem para conhecer mais sobre os planetas e as estrelas, junto das meninas do projeto, com telescópio e todos os equipamentos que dispõem. Também estão previstas participação em eventos científicos e tecnológicos on-line e presenciais, oficinas e feiras de ciências na escola e, se possível, em educandários parceiros nesta divulgação científica, na busca de uma ciência mais popular. “E, para ampliar nosso campo, estamos iniciando ações na área da programação e robótica, com oficinas de montagem, programação e desenvolvimento de programas e robôs”, finaliza a professora.

