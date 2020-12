Futebol

O mau momento do Inter teve mais um capítulo na noite de quarta-feira, quando o time perdeu em Porto Alegre por 1 x 0 para o Boca Júniors. A partida valeu pela rodada de ida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores. O gol dos argentinos foi marcado no segundo tempo através de Tévez. A partida da volta ficou agendada para a próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, em Buenos Aires, quando o Inter precisa vencer por 1 x 0 e levar a decisão para os pênaltis.

Por esta fase da Libertadores, o Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai. Na rodada de ida em Assuncion, na quinta-feira da semana passada, o Grêmio venceu por 2 x 0 com gols de Jean Pyerre e Pepê. A partida da volta foi realizada na noite desta quinta-feira, dia 3, em Porto Alegre.

Campeonato Brasileiro

Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter tiveram participação na 23ª rodada. O Inter jogou na noite de sábado em Goiania, onde empatou em 0 x 0 com o Atlético-GO. O Grêmio entrou em campo na noite de segunda-feira para disputa da partida atrasada com o Goiás. Jogando em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2 x 1 com gols de Jean Pyerre e Maicon. Os próximos jogos da dupla Grenal pelo Brasileirão acontecem domingo, dia 6, quando o Grêmio joga às 16h em Porto Alegre com o Vasco. O Inter joga às 18h15min, em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro.

Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, Grêmio está classificado para a fase semifinal, onde enfrenta o São Paulo numa melhor de duas partidas. A primeira partida está marcada para o dia 23 de dezembro, em Porto Alegre e a partida da volta no dia 30, em São Paulo. A outra semifinal vai reunir Palmeiras x América Mineiro.

Por daiane