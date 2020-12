Esportes

A dupla Grenal teve jogos na noite de quarta-feira, pela Copa Libertadores. Nas duas partidas o pênalti foi decisivo. O Inter jogou pela rodada da volta da fase de oitavas de final, em Buenos Aires. Para ter qualquer chance, precisava vencer por, pelo menos, 1 x 0 e levar a decisão da vaga para os pênaltis. Jogando bem na maior parte do tempo da partida, o Inter fez 1 x 0 no início do segundo tempo, com gol contra. Aguentou o resultado até o final. Nos pênaltis, foi infantil. Mesmo que o goleiro Lomba tivesse defendido uma cobrança, Lindoso e Peglow erraram suas cobranças e o Inter perdeu por 5 x 4, sendo eliminado pelo Boca Júniors.

O Grêmio jogou em Porto Alegre com o Santos pela rodada de ida da fase de quartas de final. A partida, que teve muita disputa, terminou empatada em 1 x 1. O Santos marcou no primeiro tempo.

O Grêmio precisou de muita força até que, nos minutos de desconto da partida, teve um pênalti marcado a seu favor, que foi cobrado e convertido por Diego Souza. A partida da volta entre Grêmio e Santos está maracada para a próxima quarta-feira, dia 16, em São Paulo, onde a vitória de qualquer uma das equipes classifica o vencedor. Um empate sem gols classifica o Santos. Um empate em 1 x 1 leva para os pênaltis ou um empate com mais gols, classifica o Grêmio.

Campeonato Brasileiro – Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter entraram em campo no domingo, dia 6. Valendo pela 24ª rodada, o Grêmio jogou em Porto Alegre, onde sem nenhuma dificuldade venceu por 4 x 0 do Vasco com dois gols de Diego Souza, Pinhares e Lucas Silva. A vitória colocou o Grêmio no G-4.

O Inter se apresentou em Belo Horizonte, onde empatou em 2 x 2 com o Atlético Mineiro. Os gols do Inter foram marcados por Yuri Alberto e Peglow, nos minutos finais da partida. O resultado deixou o Inter em 6º lugar.

Pelo Brasileirão, Grêmio e Inter entram em campo na noite deste sábado. Os jogos valem pela 25ª rodada. O Inter joga às 19h, em Porto Alegre com o Botafogo e o Grêmio às 21h em Goiânia com o Goiás.

Copa do Brasil – Pela Copa do Brasil, Grêmio está de olho no São Paulo, adversário da fase semifinal, numa melhor de duas partidas. A primeira partida está marcada para o dia 23 de dezembro, em Porto Alegre e a partida da volta no dia 30, em São Paulo. A outra semifinal vai reunir Palmeiras x América Mineiro.

Por Alan Dick