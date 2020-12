Esportes

Pela Copa Libertadores, o Grêmio se apresentou na noite de quarta-feira, quando jogou em Santos/São Paulo com o Santos pela rodada da volta da fase de quartas de final. O Grêmio, parece que não entrou em campo. As pretensões dos gremistas começaram a ruir aos 11 segundos, quando o Santos abriu o placar que no final dos 90min terminou em 4 x 1 para o time santista, que conquistou vaga para a fase semifinal da Libertadores, superando o tricolor técnica e taticamente. O gol do Grêmio foi marcado por Thaciano quando a partida já estava em 3 x 0.

Campeonato Brasileiro – Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter entraram em campo na noite de sábado pela 25ª rodada. O Inter, jogou em Porto Alegre, onde de virada venceu por 2 x 1 do Botafogo com gols de Patrick e Yuri Alberto. O Grêmio, jogando em Goiania apenas empatou com o Goiás. A partida terminou com placar zerado. Após esta rodada Grêmio e Inter têm 41 pontos. O Inter está uma posição na frente de seu rival com uma vitória a mais no campeonato, mesmo que o Grêmio tenha uma partida a menos que o Inter.

Os próximos compromissos da dupla pelo Brasileirão acontecem na noite deste sábado, quando o Inter joga às 21 horas, em Porto Alegre com o Palmeiras e o Grêmio joga às 19 horas em Recife com o Sport.

Copa do Brasil – Pela Copa do Brasil, Grêmio está com suas atenções voltadas para o São Paulo, adversário da fase semifinal. A partida da ida acontece na próxima quarta-feira, dia 23, em Porto Alegre. A vaga de finalista será disputada numa melhor de duas partidas sendo que a partida da volta está marcada para o dia 30, em São Paulo. A outra semifinal vai reunir Palmeiras x América Mineiro.

Por Alan Dick