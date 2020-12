O Alto Taquari

Em reunião virtual, realizada na tarde de segunda-feira, o prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack (MDB) prestou contas da gestão, compartilhada com a vice, Eluise Hammes (PT), e que se encerra no dia 31. Com a participação de secretários, coordenadores de departamentos, vereadores e imprensa, falou sobre as diversas ações do mandato, nas mais diferentes frentes, e também sobre obras em andamento e recursos encaminhados.

O governo deixa mais de R$ 10,5 milhões em obras em andamento e/ou a serem executadas, bem como em equipamentos já adquiridos ou licitados. Klaus destacou que o décimo terceiro dos servidores, equivalente a R$ 2,6 milhões, foi quitado no dia 11. Também há recursos para o pagamento de férias dos funcionários e, em dezembro, será adiantado o repasse de janeiro para as Eceis, no montante de R$ 400 mil, e feito o repasse de R$ 1 milhão para a execução da UTI. Nos últimos dias o município foi autorizado a pagar R$ 285 mil equivalente a um precatório proveniente de uma ação trabalhista de um funcionário.

Nos quatro anos, o prefeito estima que foram pagos, aproximadamente, R$ 4,5 milhões em financiamentos recebidos ou realizados, reduzindo os compromissos do município a longo prazo. Disse que todos os compromissos foram honrados, tanto no repasse aos agricultores, como a empresas. Neste ano, os repasses em função de contratos antigos com a Dália, Girando Sol e Neugebauer, celebrados ainda em gestões anteriores, totalizam R$ 2 milhões.

Klaus achou melhor deixar a revisão dos valores de impostos e taxa municipais, bem como o reajuste a servidores, para a próxima gestão. Entende que é o mais coerente, visto que o novo gestor terá de administrar o orçamento do próximo ano. Como a Câmara terá sessões ordinárias em janeiro, é possível que a nova administração e legislatura façam estas análises ainda no início do ano.

Por Alan Dick