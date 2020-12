O Alto Taquari

Os feriados de Natal e de Ano Novo vão alterar o funcionamento de várias repartições públicas, em especial prefeituras. Em Arroio do Meio há turno único hoje, dia 24, e também no dia 31, com trabalho das 7h às 13h, sendo que o atendimento ao público encerra às 12h. Para atendimentos de Saúde, o Plantão Médico 24 horas do Hospital São José estará atendendo em caráter de Urgência e Emergência.

As datas festivas também alteram o recolhimento de lixo no município. Hoje o horário será normal, conforme cada localidade. Amanhã, dia 25 não haverá recolhimento. No dia 26 ocorre o recolhimento da rota de sexta e sábado e no dia 31 o recolhimento será no horário de sábado (início a partir das 10h). No dia 1º de janeiro não terá recolhimento e, no dia 2, será recolhida a rota de sexta e sábado.

Capitão – Nos dias 24 e 31 todas as secretarias trabalham em turno único das 7h30min às 12h30min. Funcionários da secretaria de Obras entraram em férias coletivas no dia 21, pelo período de 20 dias, havendo apenas o atendimento de urgência e emergência, que funciona pelo telefone 3758-1109.

Marques de Souza – As repartições públicas atendem nos dias 24 e 31 das 7h30min até as 11h30min. Entre os dias 26 e 30, o atendimento ocorre normalmente em todas as secretarias das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Pouso Novo – Haverá atendimento apenas hoje, dia 24, das 7h às 13h. Já no dia 31, a prefeitura terá ponto facultativo. Dos dias 26 até 30, o atendimento ocorre normalmente em todas as secretarias.

Travesseiro – O funcionamento da prefeitura será em turno único nos dias 24 e 31, das 7h às 13h. Nos demais dias, o atendimento ocorre normalmente em todas as secretarias. Já o recolhimento de lixo no centro, ocorre normalmente no dia 24 e 31 e no interior, a coleta no dia 30.

Bancos – O horário bancário também sofre alterações. No dia 31 de dezembro não há atendimento nas agências, conforme orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento volta ao normal no dia 4 de janeiro. Hoje, véspera de Natal, o horário nas agências é reduzido. No Sicredi o atendimento será prestado das 8h30min às 11h30min. No Banrisul, o atendimento ao público na rede de agências, hoje, será das 9h às 11h. No Banco do Brasil de Arroio do Meio, o atendimento ao público hoje, 24, ocorre das 9h às 11h. No dia 31 de dezembro haverá apenas expediente interno. Nos demais dias 26,27,28, 29 e 30 os serviços ocorrem normalmente. Caixa Econômica Federal de Arroio do Meio atende de forma presencial ao público hoje, 24, das 8h às 10h. No dia 31, não haverá atendimento.

Por Alan Dick