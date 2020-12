Outros esportes

O cenário esportivo no Rio Grande do Sul teve uma participação decisiva com a participação do Grêmio e do Inter na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entraram em campo na noite de sábado. O Grêmio jogou em Recife, onde ficou no empate em 1 x 1 com o Sport. Jogando parte do segundo tempo com 10 jogadores a partir da expulsão de Kannemann, o Grêmio chegou ao empate com gol de Pepê cobrando pênalti, confirmado pelo VAR.

O Inter viveu uma noite cheia de emoções. Jogando no estádio Beira-Rio venceu por 2 x 0 do Palmeiras. Os gols foram marcados por Edenilson e Yuri Alberto. O grande momento da noite aconteceu no final da partida quando o colorado teve a despedida de D’Alessandro que deixa o clube após 517 jogos disputados em 12 temporadas com 13 títulos entre os quais uma Libertadores e uma Copa Sul-Americana. D’Ale entrou em campo nos minutos finais depois de receber a braçadeira de capitão de Rodrigo Dourado. No final da partida, recebeu uma série de homenagens. Emocionado, o jogador carregado nos braços dos colegas, chorou, revelando mais uma vez o seu grande amor pelo clube.

Os próximos compromissos de Grêmio e Inter pelo Brasileirão acontecem no próximo final de semana. O Grêmio vai jogar no sábado em Porto Alegre com o Atlético Goianense. O Inter joga domingo, às 16 horas, em Salvador com o Bahia.

Grêmio na Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, Grêmio disputou na noite desta quarta-feira, dia 23, a partida da ida da fase semifinal da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, dia 30, em São Paulo. A outra semifinal reúne Palmeiras x América Mineiro.

Por Alan Dick