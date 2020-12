Economia

A Administração Municipal assinou na segunda-feira, 30, os contratos de incentivo a quatro empresas locais, por meio de doação de lotes do Loteamento Comercial e de Serviços Coxilha Vermelha. As beneficiadas são a Brasrede Telecomunicações Ltda, Transmar Transportes, RGL Instalações Elétricas e Móveis Trevo, com doações de lotes avaliados em R$ 500 mil no total. As empresas somam-se às oito em funcionamento e três em fase de instalação, totalizando 15 empresas dos mais variados segmentos em atividades no Loteamento idealizado pelo Poder Público em 2010, quando iniciou a execução dos serviços de infraestrutura no local.

Durante a assinatura dos contratos, os empreendedores relataram sobre seu tempo de atuação, atividades realizadas e o que a doação dos lotes representa para o futuro das empresas. “É a oportunidade de sair do aluguel e crescer”, resumiu Eduardo Staffen, dos Móveis Trevo, que tem a produção de esquadrias de madeira como carro-chefe. “É uma conquista muito importante para todos, um sonho realizado”, reforçou Raquel Camera, da Brasrede.

O loteamento está em plena expansão, com a instalação das empresas Palmas Sul Transportes e GBP Sinalização, beneficiadas nos editais de 2019, junto à Disim Energia Solar, que iniciará as obras em 2021. Além disso, a Passaia Embutidos também iniciou o processo de instalação, a partir de uma negociação direta do empreendedor com os loteadores, atraída pela conquista da equivalência de Arroio do Meio para o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI, que permite que empresas locais comercializem seus produtos cárneos para todo mercado brasileiro. A diversificação se completa com as empresas Personal, Frybom, RS Sul Distribuidora, Serralheria Kunst, Baron Secadores, Maná Distribuidora, RJ Dinox e Mavitec, numa diversidade que inclui os ramos de serralheria, tornearia, indústria de secadores, insumos agrícolas, equipamentos industriais, metalúrgica, extintores, brindes, alimentação, produtos farmacêuticos, tecnologia, transportes, movelaria, energia solar e elétrica.

“Durante a nossa gestão foram mais de R$ 6 milhões em incentivos e contratos honrados com empresas, com foco na geração de emprego e renda, conforto e bem-estar das nossas famílias, por meio de repasses financeiros, horas máquina trabalhadas e doação de terrenos”, afirma o prefeito Klaus Werner Schnack. Além disso, foi contratualizado um investimento de mais de R$ 40 milhões para os próximos dois anos, que será efetivado pela Indústria Química Chlorum Solutions, que deve instalar a sua quarta planta de cloro soda em Arroio do Meio, até o final de 2022. A empresa com unidades no Uruguai, Maranhão e Fortaleza foi incentivada com repasse de retorno de ICMS e deve permanecer no mínimo 10 anos em Arroio do Meio, conforme contrato de incentivo.

E ainda: O Loteamento Comercial e de Serviços Coxilha Vermelha foi viabilizado a partir de uma parceria entre Poder Público e proprietários do loteamento localizado no Morro Vermelho/São Caetano. Os primeiros serviços de infraestrutura iniciaram em 2010 e as primeiras empresas se instalaram em 2014.O investimento inicial foi superior a R$ 300 mil, com desmembramento dos terrenos, abertura das ruas, redes de água e energia elétrica para os loteadores. Em troca, o Município recebeu 19 lotes, dos quais, 15 legalmente doados para empreendedores locais que trabalhavam na garagem de casa ou em espaços alugados e improvisados. Em 2019, a rua Dona Rita – que dá acesso ao Loteamento – recebeu pavimentação asfáltica e calçadas de passeio através do programa Avançar Cidades, avançando com mobilidade urbana e acesso de qualidade até a entrada do Loteamento.

Por daiane