O Alto Taquari

A rede municipal de Arroio do Meio mantém a data de 30 de dezembro como encerramento do ano letivo, completando 800h de ensino. As aulas presenciais, em modelo escalonado, encerram no dia 23.

A secretária de Educação, Mara Betina Forneck e a coordenadora pedagógica Carolina Ely destacam que foi conseguida, por meio da lei Aldir Blanc, a realização de atividades culturais (lives) cujas horas podem ser contabilizadas. Um exemplo são as palestras educacionais on-line com o escritor Cadu, que dá dicas de escrita criativa para os alunos. “Os professores introduzem o tema em sala de aula e a palestra entra como o complemento, integrando as atividades”, explica Mara.

O ano de 2020 não teve a obrigatoriedade de dias letivos, e sim de quantidade de horas, sejam pelo Google Sala de Aula, aulas presenciais e as atividades culturais. “É importante ressaltar que sempre tínhamos dentro do nosso calendário essas atividades culturais, a exemplo da CulturArte. Entendemos que essa cultura também é importante na formação, construindo o aluno e o ser humano”, completa a secretária.

Avaliações e formaturas

A rede municipal costuma trabalhar com avaliações constantes durante o ano, mas a avaliação final de 2020 será em forma de parecer, feito pelos professores, embasados em como foi o desempenho do aluno durante o ano. A interação das famílias dentro desse processo e como se envolveram, também deve ser analisada.

A secretária observa que houve, durante a distribuição de materiais, casos, em pequeno número, onde as atividades não foram feitas devido à falta de acesso, ou que simplesmente não foram feitas. “Essa questão propõe a se pensar qual a importância que a escola tem na vida de algumas famílias, alguns alunos. A pandemia mostrou isso. É uma minoria, mas existe. Há vários personagens, há aqueles que vão para a escola, retiram o material e retornam ele em branco. Que lugar a escola ocupa na sociedade atual, para cada segmento da sociedade? A escola é um lugar para eu me embasar mais, é uma coisa que será para mim”, reflete a coordenadora Carolina.

O ano se encerra, mas 2021 vai ter que iniciar com sondagem do que realmente foi trabalhado, aprendido e a partir daí ser planejado. “Diante dessa dificuldade de avaliarmos a construção dos conhecimentos e competências, trabalhamos com a ideia de uma aprovação automática, e de considerar uma evasão, que foi uma realidade que se teve, apesar de toda a rede de apoio utilizada para impedir isso”, informa Mara. Tanto a avaliação por parecer, quanto a aprovação automática são orientações do Conselho Estadual de Educação aos municípios.

Quanto às formaturas, elas entendem o quanto são importantes para os anos finais, mas adiantam que será planejado um evento simbólico, via Google Meet, para os alunos e familiares.

Nas redes municipais de Capitão e de Pouso Novo, o ano letivo encerra nos dias 23 e 29 de dezembro, respectivamente. Pouso Novo, conforme a secretária de Educação, Liane Nardino, ainda está definindo algumas atividades especiais para o encerramento.

Em Travesseiro, as atividades presenciais não foram retomadas, tendo continuidade apenas as remotas. Conforme a secretária Cristiane Neitzke, o encerramento do ano letivo será dia 23 de dezembro, sendo que será uma semana de surpresa para todos os estudantes, por parte da secretaria. A última entrega de materiais será no dia 14. A respeito da avaliação por meio de parecer e aprovação automática, a secretária lembra da atipicidade deste ano e que o rendimento dos estudantes só poderá ser avaliado após o retorno presencial. “2020 e 2021 serão dois anos em um, resultando em mais trabalho para o professor”, encerra.

Marques de Souza encerra no dia 28. As avaliações finais também serão conforme definiu o Conselho de Educação. Conforme a coordenadora pedagógica da Escola Carlos Gomes, Fabíola Brunetto, dos mais de 320 alunos, todos estão devolvendo as atividades propostas. A aprovação também será automática.

Quanto às formaturas, na educação infantil, foi montado um cenário, onde são recebidos um aluno e responsável por vez, para registro fotográfico de recordação. Todas as medidas de sanitização são tomadas. Quanto ao 9º ano, um grupo formado pelas famílias deverá promover um ato solene em local aberto.

Rede Estadual e Bom Jesus encerrarão em janeiro

A data de encerramento das aulas no modelo híbrido da Rede Estadual de Ensino será dia 8 de janeiro de 2021. As provas/avaliações finais serão dias 11 e 12 e o conselho de classe ficará para o dia 13.

Conforme a 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que tem como titular, Cássia Cristina Procat Benini, ainda no mês de janeiro, após a realização dos exames finais, deverão ocorrer atendimentos e orientações de estudos para a recuperação de aprendizagens dos estudantes que não atingiram nota 5,0 nos exames finais ou para aqueles que retornaram da Busca Ativa – atividades que os estudantes não entregaram, por algum motivo, 5 atividades consecutivas ou 10 intercaladas – e que não realizaram os exames finais. As formaturas só poderão acontecer após este período, com previsão para fevereiro. A probabilidade é de que as escolas organizem algo virtual.

Conforme Maria Cristina G. Gonzatti, gestora do Colégio Bom Jesus, Unidade São Miguel, de Arroio do Meio, o período letivo encerra dia 8 de janeiro com recesso entre o Natal e Ano-Novo. Na primeira semana de janeiro ocorrem as aulas de retomada de conteúdos e, no contra turno, as provas de recuperação final. Todos os alunos podem participar das aulas de retomada, seguindo o escalonamento.

“Tivemos avaliações on-line durante todo o ano e reorganizamos nosso sistema de avaliação para o período de pandemia. Os alunos que não atingirem a média anual, terão oportunidade de participar da recuperação final, que também será on-line e acontecerá entre os dias 4 e 8”, ressalta.

A formatura da 3ª série do Ensino Médio, os Feras Bom Jesus, acontecerá dia 18 de dezembro e será virtual. Mesmo após a cerimônia, os alunos ainda terão várias atividades que darão suporte para a realização do Enem e vestibulares.

Por Alan Dick