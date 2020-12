O Alto Taquari

Faleceu na manhã de hoje, no Hospital São José, de Arroio do Meio, o jornalista e servidor público Alécio Weizenmann, 68 anos. Ele estava hospitalizado desde o domingo à noite, com complicações respiratórias.

Natural de Forqueta, Alécio escrevia uma coluna semanal no jornal O Alto Taquari desde 1985, de forma ininterrupta. Com uma redação exímia, atuou como assessor de imprensa e secretário na Fetag e nos Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio e Lajeado.

Apesar da formação de jornalista, teve atuação destacada na política e administração pública em Arroio do Meio e de outros municípios da região. Atualmente, era secretário de Administração e Fazenda em Colinas e participou ativamente da campanha do prefeito eleito Danilo Bruxel. Secretário executivo do PP há vários anos, estava envolvido na formação do futuro governo de Bruxel, o qual possivelmente iria integrar.

Alécio era casado com Noêmia e pai de Henrique, Mauro e Marcelo.

Por daiane