O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, começa a funcionar no dia 16 de novembro e promete revolucionar as transações financeiras no país. Os associados interessados em usar a solução precisam cadastrar as “Chaves Pix” que podem ser: CPF/CNPJ, conta de e-mail ou número de telefone celular. Essas chaves servirão como identificação dos usuários no momento da operação financeira.

O Pix não é um novo aplicativo e sim mais uma forma de realizar transações, que estará disponível dentro do aplicativo Sicredi, ou seja, será uma alternativa à TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou ao DOC (Documento de Ordem de Crédito), onde não será preciso informar número de conta, código de agência ou banco para realizar uma transação. Com um simples clique, os usuários poderão transferir, pagar ou receber imediatamente a qualquer horário do dia, 365 dias do ano. As movimentações financeiras poderão ser feitas por pessoas físicas e jurídicas utilizando as “Chaves Pix” cadastradas, via QR Code ou ainda usando os dados bancários, como já é feito atualmente.

Mesmo com a nova forma de pagamento, no Sicredi as opções de TED e DOC continuarão disponíveis. Para ter acesso à novidade, bastará atualizar o aplicativo Sicredi disponível para os sistemas operacionais Android e IOS.

Cidmar Stoffel, diretor executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo, explica que a solução marca uma evolução importante do Sistema Financeiro Nacional (SFN). “A alternativa traz mais segurança e praticidade aos consumidores e está totalmente em linha com a nossa estratégia no Sicredi, de buscar cada vez mais experiências digitais econômicas para os nossos mais de 4,5 milhões de associados”.

Você já pode vincular sua conta Sicredi ao Pix. É só cadastrar seu CPF/CNPJ, e-mail ou celular pelo aplicativo Sicredi, clicando em Menu > Pix. Assim você já deixa tudo pronto para usar a solução quando ela for lançada, em 16/11/20.

Por Alan Dick