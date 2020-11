O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Arroio do Meio é berço de diversos talentos, seja nas artes, na música e no canto. Recentemente alguns deles têm se destacado na participação de concursos, como é o caso dos irmãos Samuel e Rafael Hergesell, responsáveis pela intervenção artística nos pilares e cabeceiras do viaduto da BR-386 sobre a rua Bento Rosa, no acesso ao centro de Lajeado.

Na semana passada foi feita a votação virtual para a escolha da arte preferida na primeira edição do Concurso Arte na Cidade. A obra mais votada foi a dos irmãos arroio-meenses. “Descrevemos a obra como diversidade de pensamento, tons de pele e gênero. Diante do tema do concurso, Humanizando a Cidade, representamos, por meio da arte, a formação da sociedade que ajuda a construir a região e promove o seu desenvolvimento. Através das mãos, os diferentes grupos da sociedade estão contemplados, e a alegria pela diversidade é ilustrada pela explosão das cores,” explicam.

O concurso foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Lajeado, Sesc Lajeado e Univates, contando com o patrocínio das Tintas Nobre e com o apoio técnico de professores e estudantes dos cursos de Design e Arquitetura e Urbanismo.

Vozes que ecoam pelo RS

No âmbito musical, as cantoras Laura Froner e Betânia Delazeri passaram para a próxima fase do Festival enCantar. A iniciativa promove a visibilidade de músicos gaúchos e abre portas para que cantores e cantoras ampliem suas vozes no mercado do Rio Grande do Sul. O concurso é promovido e idealizado pelo palestrante e empresário Otelio Drebes.

A comunidade pode votar quantas vezes quiser e os ganhadores beneficiarão também entidades. Betânia beneficiará a Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (Amai) e Laura a Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam).

Os links para votação podem ser encontrados nas páginas oficiais das cantoras no Instagram: @betaniadelazeri e @ laurafroneroficial.

Por Alan Dick