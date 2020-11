O Alto Taquari

O Natal é o período de vendas mais esperado do ano pelas empresas. E estender o horário de atendimento em dezembro representa mais oportunidade para todos, lojistas e consumidores. O Sindilojas Vale do Taquari assinou a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato dos Comerciários de Lajeado para os municípios de Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Muçum. As tratativas entre os sindicatos patronal e laboral trataram de folgas para compensação e valores extras a serem pagos aos colaboradores (convenção completa pode ser conferida no site www.sindilojas-valedotaquari.com.br ou através do telefone 3710-2080).

O presidente do Sindilojas VT, Francisco Weimer, destaca que os cronogramas podem ser adaptados por cada empresa, que avalia se quer seguir exatamente o que foi acordado, ou ajustar de acordo com suas preferências, desde que respeitando os dias e horários definidos como limite máximo de atuação.

A novidade deste ano é a possibilidade de abertura em dois domingos em Lajeado – dias 6 e 20; sendo a opção do comércio de Estrela e Arroio do Meio abrir apenas no dia 20, todos com atendimento manhã e tarde. O horário diferenciado vai ocorrer principalmente a partir do dia 14 de dezembro, estendendo-se até o dia 24, quando as lojas podem funcionar até as 17h. A negociação também definiu o horário especial para o Shopping Lajeado. Confira todos os horários a seguir:

Arroio do Meio e Muçum

Dias 5 e 12 (sábados): até as 17h

Dia 19 (sábado): até as 18h

Dia 20 (domingo): das 9h às 12h e das 14h às 19h

Dias 21 – 22 e 23: até as 20h

Dias 01 a 04, 07 a 11 e 14 a 18: até as 18h30min

Dias 24 e 31: até as 17h

Lajeado

Dia 06 (domingo): 9h às 12h e das 15h às 20h

Dias 14 a 18: até as 19h

Dias 5, 12 e 19 (sábados): até as 18h

Dia 20 (domingo): 9h às 12h e das 15h às 20h

Dias 21, 22 e 23: até as 21h

Dias 24 e 31: até as 17h

Shopping

Domingo dia 06: normal

Domingo dia 13: das 11 às 22h

Domingo dia 20: das 11 às 23h

Sábado dia 19: das 10h às 23h

Dias 21 a 23: das 10h às 23h

Dia 24: das 9h às 18h

Dia 31: das 11h às 17h

Estrela e Cruzeiro do Sul

Dias 14 a 17: até as 19h30min

Dias 12 e 19 (sábados): até as 18h

Dia 18: até as 20h

Dia 20 (domingo): 17h às 21h

Dias 21, 22 e 23: até as 21h

Dias 24 e 31: até as 17h

Por Alan Dick