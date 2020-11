O Alto Taquari

Nos dias 10, 11 e 12 deste mês o Senac promove o ADM Talks | Gestão, Inovação, Marketing e Negócios. A série de palestras será transmitida ao vivo pela página no Facebook do Senac-RS, às 19h30min, gratuitamente.

Confira a programação:

Dia 10.11 | Inovação e Negócios – Palestrantes:

Guilherme Massena – A Dobra é uma comunidade de pessoas malucas e apaixonadas em deixar o mundo um lugar mais aberto, irreverente e do bem. Guilherme Massena tem 26 anos e é cofundador da Dobra. Acredita que empresas devem ser vetores de mudança positiva na sociedade

Lucas Gabriel Lopes – Inovações em software para gerar novas experiências e ajudar o mundo a mudar. Graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduado em desenvolvimento de liderança. Apaixonado por esportes em geral, fã de heróis e um TI em plena expansão de conhecimento em outras áreas profissionais.

Fabio de Oliveira – Varejo 4.0: A transformação das lojas físicas na nova economia CEO e consultor de empresas para o Varejo na Geração f5, empresa especializada em gestão estratégica de pessoas. Atuou como secretário do Planejamento em Caçapava do Sul, executivo de contas do Grupo RBS, gerente de Marketing e Recursos Humanos do Grupo Santa Lúcia. Professor de Liderança do Senac, graduado em Comunicação Social – Jornalismo, especialista em Gestão de Pessoas e Marketing, coach executivo, Master Practitioner em Programação Neurolinguística (PNL) e um estudioso apaixonado das Constelações Familiares.

Dia 11.11 | Pessoas, gestão e carreira – Palestrantes:

Érika Glória – Como se diferenciar no mercado de trabalho e conquistar seu espaço! Digital Influencer com foco na carreira. Fundadora do Senhora Carreira, agrônoma e executiva de multinacional há 10 anos. Foi a primeira trainee a se tornar gerente sênior no setor agro de sua empresa. Atualmente é responsável pelo Supply Chain de Tabacco no Brasil, mas ao longo de sua carreira teve a oportunidade de vivenciar toda a cadeia produtiva, desde o produtor até o cliente.

Luciana Carvalho – Trabalho em equipe, como estimular a criatividade através do home office? Graduação em Marketing – MBA Gestão Empreendedora de Negócios e pós-graduanda em Gestão de Pessoas. Formação em Coaching e Mentoring pelo Instituto Holos. Diretora da empresa LC Suporte Empresarial, empresa de assessoria e suporte na gestão organizacional, comercial e de pessoas, em várias cidades do Vale do Taquari e em empresas de diversos ramos. Também atua como palestrante e treinadora de equipes.

Lucas de Vargas Scherer – Inovação e modernização no processo seletivo. Apaixonado pelo desenvolvimento humano e por cativar o crescimento das pessoas, o que o motivou a ser Especialista em Psicologia Organizacional, Graduado em Recursos Humanos e cursar Especialização em Psicologia Positiva. Hoje atua com projetos e estratégia de Desenvolvimento Organizacional na Vibra, trabalhando a aprendizagem, carreira, cultura, comunicação e performance.

Dia 12.11 | Marketing e propósito – Palestrantes:

Camila Lima – Trabalho com propósito: jeito Mercur de se relacionar com o público infantil. Analista de comunicação Mercur: A Mercur acredita na mudança das práticas à publicidade infantil com foco em um mundo melhor. Em setembro assinou Termo de Compromisso pelo fim do direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica às crianças. Ainda que não direcionassem esse tipo de comunicação desde 2010, a assinatura representa o comprometimento perante a sociedade de assegurar e garantir proteção dos seus direitos.

Aline Eggers Bagatini – Em tempos de distanciamento, a comunicação vem nos aproximando. Diretora Presidente da Bebidas Fruki S.A. onde atua desde 2002 – 4ª Geração da família na Empresa. Profissional na Petróleo Ipiranga, onde trabalhou de 1992 a 2002 como Assessora de Planejamento do Staff Corporativo. – Presidente do Conselho da Fundação para Reabilitação das Deformidades Craniofaciais (FundeF) e membro dos Conselhos da Tecnovates, Sesi e Senai (Lajeado).

