Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio comunica que a Campanha Nacional de Vacinação contra Polio e Multivacinação foi prorrogada. A campanha iniciou no dia 5 de outubro e foi estendida até sábado, 21 de novembro, quando será realizada mobilização nacional para atualização da caderneta vacinal. Na ocasião, o Posto de Saúde do Centro estará aberto das 8h às 11h30min para vacinação, mediante apresentação da carteirinha de vacina e cartão SUS. Neste dia serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico.

O público alvo da campanha contra a poliomielite são as crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já na multivacinação, crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). É importante que a população procure os serviços de saúde para revisar a caderneta de vacina. Durante a semana os munícipes podem procurar as unidades de saúde dos bairros – ESFs Navegantes, Aimoré, Bela Vista, São Caetano, Rui Barbosa e Posto de Saúde Central, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento das unidades.

Por Alan Dick