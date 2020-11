O Alto Taquari

A direção da Certel reuniu-se digitalmente com os seus delegados e suplentes de delegados, na manhã de sábado, 7 de novembro. A reunião ocorreu através do aplicativo Zoom e integrou o presidente, Erineo José Hennemann e demais diretores e gestores, com os representantes dos mais de 70 mil associados da Certel, distribuídos em seis microrregiões: Teutônia, Lajeado, Salvador do Sul, Boqueirão do Leão, Taquara e Marques de Souza.

Em sua saudação, Hennemann observou sua felicidade em contar com a forte participação na reunião. Disse que, mesmo não sendo possível a realização dos tradicionais encontros presenciais, devido à pandemia de covid-19, foi muito gratificante ver o engajamento de todos para o sucesso da reunião digital, com participação de mais de 90% dos delegados. “Comprova que todos estamos harmonizados e determinados a contribuir com um desenvolvimento cada vez maior da Certel e das nossas comunidades”, afirmou.

Também enalteceu os excelentes resultados alcançados pela cooperativa até setembro deste ano, que apontam para um crescimento superior ao de 2019, ano do melhor desempenho na história da cooperativa. “Mesmo com os efeitos da pandemia, a inadimplência se manteve em controle e houve incremento de 11% no faturamento e de 34% no resultado líquido. E, além de oferecermos a energia mais barata do Estado, ainda estamos distribuindo o Bônus Energia de R$ 10 milhões, que é uma parte dos resultados do ano passado”, comemorou, destacando a excelência no desempenho também da geração, do varejo e da indústria de artefatos de cimento.

Hennemann informou que a Certel fará a compra de energia elétrica via leilão para os próximos 15 anos, o que permitirá um valor de tarifa ainda mais baixo ao quadro social. “É uma visão de futuro que temos, além de já investirmos consideravelmente em tecnologia para que a energia retorne o mais breve possível em caso de eventual falta. Já temos a energia mais barata do Estado e, assim, teremos a mais acessível de todo o País”, prospecta o presidente.

O diretor operacional de energia, Ernani Aloísio Mallmann, detalhou sobre esta participação da Certel no leilão de energia, que veio a acontecer na manhã do dia 9 de novembro. O suprimento será a partir de 2022, pois para o próximo ano há contrato firmado com a RGE. “É um grande marco histórico podermos reduzir a energia desta maneira. Por possuirmos indústrias de variados ramos, faz com que tenhamos bons indicadores de crescimento de consumo.”

O diretor de operação e manutenção, Daniel Luís Sechi, apresentou os investimentos da Certel em transformação de redes trifásicas. Destacou o fundo de até 60% com recursos da própria cooperativa destinado para este fim, que barateia ou até isenta a participação financeira do associado. A ação vem contemplando 14 municípios, com 42 associados já beneficiados diretamente e 160 indiretamente, e demais interessados também podem procurar a cooperativa.

A gerente administrativa de geração, Juliana Brandão Brune, sinalizou que, de acordo com tratativas com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), há possibilidade de que o canteiro de obras da Hidrelétrica Vale do Leite, no Rio Forqueta, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo, seja instalado em março de 2021. Também frisou sobre o Prêmio SomosCoop, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), ao qual a Certel concorre e já é finalista pela parceria intercooperativa e inédita firmada com quatro cooperativas Sicredi (Teutônia, Lajeado, Encantado e Soledade) para financiar 100% da obra desta próxima usina.

Além de apresentar dados da cooperativa, o superintendente, Ilvo Edgar Poersch, ressaltou o envolvimento da família para o sucesso da reunião digital. Percebeu-se, segundo ele, um grande envolvimento de filhos, netos e cônjuges para que o acesso fosse facilitado aos delegados e suplentes. “Mostra que todos somos capazes de lidar com a tecnologia, e que ela realmente traz muitos benefícios. Foi um evento de pleno êxito para a cooperativa, pois economizou vários litros de combustível e evitou o risco do deslocamento dessas pessoas”, completou Poersch.

O gerente de relações institucionais, Marco Aurélio Weber, salientou o ineditismo da cooperativa no processo de votação em ambiente virtual para indicação de nomes de delegados para renovação estatutária de 2/3 do Conselho Fiscal, para a próxima Assembleia Ordinária, em março de 2021. “O padrão Certel de qualidade comprova porque o cooperativismo é, de fato, um modelo diferenciado e que funciona muito bem”, afirmou.

Por Alan Dick