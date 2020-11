Esportes

Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter participaram no domingo dos jogos da 20ª rodada, que abriu o returno. O Inter, jogando em Porto Alegre, se complicou com um empate em 2 x 2 com o Coritiba. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Nonato. O Grêmio jogou no Maracanã onde, com gol de Pepê, venceu por 1 x 0 o Fluminense. Neste sábado a dupla joga pela 21ª rodada. O Inter joga às 16h30min, em Santos/São Paulo com o Santos e o Grêmio joga às 19h, em Porto Alegre, com o Ceará. O Grêmio ainda tem uma partida atrasada do primeiro turno que será disputada às 18h do dia 30 de novembro, em Porto Alegre, com o Goiás.

Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, Grêmio e Inter entraram em campo na noite de quarta-feira pela fase de quartas de final. O Inter jogou em Porto Alegre, onde perdeu por 1 x 0 para o América Mineiro, na estreia de Abel Braga como treinador. O Grêmio foi até Cuiabá, onde enfrentou o Cuiabá. A partida terminou com placar de 2 x 1 para o Grêmio, placar construído no primeiro tempo com gols de Diego Souza e Jean Pyerre.

Os jogos da volta estão marcados para quarta-feira, dia 18, quando o Inter joga em Belo Horizonte com o América, que tem a vantagem do empate. O Grêmio joga em Porto Alegre com o Cuiabá, também com a vantagem de empate.

Copa Libertadores

Pela Copa Libertadores, Grêmio e Inter entram em campo na última semana de novembro. Os jogos valem pela fase de oitavas de final. O Inter joga com o Boca Júniors. A partida de ida está marcada para o dia 25 de novembro, em Porto Alegre e a partida da volta, dia 2 de dezembro, em Buenos Aires. O Grêmio joga com o Guarani do Paraguai. O primeiro confronto acontece em Assuncion no dia 26 de novembro e a partida da volta em Porto Alegre, dia 3 de dezembro.

Por Alan Dick