Pela Copa do Brasil, Grêmio e Inter entraram em campo na noite de quarta-feira pela fase de quartas de final. O Grêmio, jogando em Porto Alegre carimbou vaga para a fase semifinal com uma vitória de 2 x 0 contra o Cuiabá. Os gols foram marcados por Diego Souza. O Inter foi até Belo Horizonte, onde venceu por 1 x 0 do América Mineiro, gol marcado por Yuri Alberto aos 50min do segndo tempo. O resultado levou a partida para decisão em pênaltis, onde o Inter perdeu por 6 x 5. Na fase semifinal, que será disputada no final do mês de dezembro, o Grêmio enfrenta o São Paulo que passou pelo Flamengo. A outra semifinal vai reunir Palmeiras x América Mineiro.

Campeonato Brasileiro

Pelo Campeonato Brasileiro Grêmio e Inter participaram no sábado dos jogos da 21ª rodada ou a 2ª rodada do returno. O Grêmio ignorou o seu adversário aplicando 4 x 2 do Ceará em partida disputada em Porto Alegre. Os gols do Grêmio foram marcados por Jean Pyerre, Pepê, Diego Souza e Diego Churín. O Inter mais uma vez ficou longe da expectativa de seus torcedores. Jogando em Santos/São Paulo perdeu por 2 x 0 para o Santos.

Os próximos compromissos pelo Brasileirão acontecem domingo, dia 22, quando o Inter joga às 18h15min, em Porto Alegre diante do Fluminense. O Grêmio joga às 20h30min, em São Paulo com o Corinthians. O Grêmio ainda tem uma partida atrasada do primeiro turno que será disputada às 18 horas do dia 30 de novembro, em Porto Alegre com o Goiás.

Copa Libertadores

Pela Copa Libertadores, Grêmio e Inter entram em campo na próxima semana pela fase de oitavas de final. Na rodada de ida o Inter joga em Porto Alegre com o Boca Júniors. A partida acontece na quarta-feira, dia 25. A partida da volta acontece, dia 02 de dezembro, em Buenos Aires. O Grêmio tem como adversário o Guarani do Paraguai. Na rodada de ida as duas equipes se enfrentam em Assuncion, na quinta-feira, dia 26. A partida da volta será em Porto Alegre no dia 3 de dezembro.

Por Alan Dick