O Alto Taquari

A estruturação do turismo rural no Vale do Taquari, a partir das agroindústrias familiares, foi a proposta vencedora da Consulta Popular 2020/2021. A votação, que este ano foi totalmente on-line em função da pandemia, ocorreu entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro. O resultado, que conferiu 7.221 votos à proposta, foi divulgado na sexta-feira, dia 6. O projeto é encabeçado pela Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) e pela Fundação do Alto Taquari de Educação Rural e Cooperativismo (Faterco), com apoio da Emater e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).

O projeto deverá receber um valor de R$ 314.285,71, sendo 50% oriundos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e os outros 50% da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O recurso deve ser aplicado, conforme as entidades executoras, num programa de adequação e qualificação das agroindústrias regionais, para fortalecimento do turismo rural na região. “Essa mobilização nos deixa muito felizes porque comprova que as pessoas de forma geral, os turistas e os empreendedores estão acreditando no turismo. Agora é trabalhar para desenvolver ações que melhorem e impulsionem o nosso turismo rural”, destaca o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart.

Para a professora da Uergs e coordenadora do Arranjo Produtivo Local (APL) – Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Eliane Kolchinski, a região tem um potencial muito grande para o turismo rural pelas paisagens naturais, cultura e qualidade dos produtos das agroindústrias familiares. “Estamos pensando na estruturação de rota turística envolvendo as agroindústrias familiares, integrando-as aos atrativos do Vale. As agroindústrias têm produtos diferenciados e esta é uma forma de fortalecer e valorizar a cultura e o que é produzido localmente”, observa Eliane.

A Consulta Popular é um projeto do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O processo encaminhará a aplicação de R$ 20 milhões para municípios das 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliem o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo.

O segundo projeto eleito pelo Corede Vale do Taquari foi o de Potencialização do Siout (Sistema Integrado de Outorga de Água), através do apoio para as sociedades de água do VT. A execução deste projeto está prevista para 2022, condicionado à receita estadual.

Por Alan Dick