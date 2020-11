O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Existem muitas formas para a comunidade ajudar a Apaam, ONG arroio-meense que se dedica a resgatar e ajudar animais em situação de rua ou maus-tratos, e redirecioná-los para lares cheios de cuidado, respeito e amor. Uma das formas mais tradicionais, é adquirindo o calendário da entidade, que também traz em suas páginas as fotos dos cães que buscam por uma família.

Montado em parceria com o Rotaract de Arroio do Meio, o calendário de 2021 já está em fase de conclusão e as suas encomendas já podem ser feitas. O preço ficará em torno de R$10 a R$12 e os interessados podem reservar o seu pela página da ONG no Facebook (apaam.arroiodomeio) ou por meio dos telefones (051) 99315-0434 com Sabrina ou (051) 99269-7403 com Solange.

Neste ano, foi optado pelo sistema de venda por encomendas, em virtude da pandemia. As entregas serão combinadas, tendo um ponto para retirada em Lajeado e dois pontos em Arroio do Meio.

A ONG pede que as encomendas sejam feitas só se a pessoa for realmente fazer a retirada para não haver futuros prejuízos. A Apaam agradece ao Rotaract de Arroio do Meio que idealizou esse calendário, que neste ano terá novidades na forma de apresentar os cães. Será uma surpresa para os compradores.

Por Alan Dick