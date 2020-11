O Alto Taquari

Diva Weisheimer, no alto de seus 92 anos fez questão de votar no último domingo. Acompanhada do filho, chegou animada para exercer seu papel de cidadã e causou admiração dos mesários. Ela ainda tinha um motivo mais que especial: apoiar o filho, Geraldo Weisheimer, então candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), na cidade de Toledo, oeste do Paraná.

E, por incrível que pareça, Geraldo foi eleito vereador da cidade com 822 votos, com uma diferença de um voto do outro candidato. Essa é a prova de que um único voto pode fazer toda a diferença e que todo o voto é importante.

A família Weisheimer é natural de Arroio do Meio e mora há 49 anos em Toledo, Paraná, e sempre acompanha o jornal O Alto Taquari.

Os amigos e familiares de Arroio do Meio desejam saúde à dona Diva e ao Geraldo um excelente mandato de muito trabalho, sempre representando os interesses do povo.

Por Alan Dick