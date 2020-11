Esportes

Esperança e Rui Barbosa têm vantagem de jogar por dois empates

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, prevê para domingo, dia 22, a realização dos jogos da rodada de ida da semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Taça César Borscheid. Nesta fase, com jogos de ida e volta, serão definidos os dois finalistas da categoria de Aspirantes e da categoria de Titulares. A disputa das vagas envolvem as equipes do Esperança de Rui Barbosa, Forquetense, Rui Barbosa e o Sete de São Caetano.

A rodada indica os mesmos confrontos pela categoria de Aspirantes e Titulares. Em Rui Barbosa, jogam Esperança x Sete de São Caetano e em Forqueta, Forquetense x Rui Barbosa. Pela rodada da volta prevista para o dia 29, jogam em São Caetano, Sete x Esperança e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Forquetense. Nesta categoria, a pontuação da disciplina definiu o local da segunda partida. A equipe com melhor campanha na primeira fase tem a vantagem de jogar por dois empates, no caso o Esperança e o Rui Barbosa. Na categoria de Aspirantes, a vantagem de jogar por dois empates também é do Esperança e do Rui Barbosa. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h.

Atletas suspensos

Pela categoria de Titulares estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo os atletas Pastel (Sete) e Segatto (Forquetense). Os atletas Vladimir (Mi), do Forquetense e Lucas, do Esperança de Rui Barbosa continuam suspensos por mais uma partida.

Campeonato de Veteranos

Pelo Campeonato de Veteranos, que realiza seus jogos no turno da manhã, ocorre domingo, dia 22, a disputa da 2ª rodada do returno, reunindo em Rui Barbosa, RB/So Khellãs x Rui Barbosa e em São Caetano, jogam Sete x Cruzeiro de Linha 32. A fase será encerrada no dia 29, quando jogam em Linha 32, Cruzeiro x RB/So Khellãs e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete. Os jogos iniciam às 10h, com dois tempos de 40 minutos. Ao meio-dia será servido almoço. Na tabela de classificação, o RB/So Khellãs tem 6p; Sete e Rui Barbosa 5p e o Cruzeiro com 4 pontos. No final desta fase classificam-se os dois primeiros para disputa da final numa melhor de duas partidas.

Por Alan Dick