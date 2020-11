O Alto Taquari

Interrompidas desde o mês de março, as atividades campeiras com provas de tiro de laço foram retomadas no domingo, dia 8, na pista de laço do Parque Municipal de Eventos de Arroio do Meio, onde o CTG Querência realizou o 1º Duelo de Trios. O evento foi em substituição ao tradicional rodeio crioulo que anualmente acontece nesta data dentro do calendário de rodeios da 24ª Região Tradicionalista.

O evento que foi aberto às 8h com a coordenação do patrão Clécio Schwartzer e a presença de Adriano Pacheco, vice-coordenador da Campeira do MTG, teve a participação de 40 trios e 200 laçadores na prova de laço individual. No final da competição, que foi realizada respeitando os protocolos de saúde e com a presença restrita de público, sagraram-se campeões na categoria individual os laçadores Fuquinha Wommer, Charles Closs e Gabriel Nascimento. No laço de trios – Força “B”, classificaram-se em 1º lugar, Rodrigo Majolo, Júnior e Caio. Entre os melhores classificados foi distribuída premiação em dinheiro e troféus.

Por Alan Dick