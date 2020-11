Geral

A gauchada do CTG Querência do Arroio do Meio está com os preparativos voltados para a competição de tiro de laço denominado de 1º Duelo de Trios. O evento, será realizado domingo, dia 8, no Parque Municipal de Eventos, respeitando protocolo de saúde recomendado pelos decretos municipais. A programação de domingo substitui o Rodeio Crioulo que anualmente acontece nesta data, dentro do calendário de rodeios da 24ª Região Tradicionalista.

As provas de laço iniciam às 8h com as etapas classificatórias dos trios divididos nas categorias: Força “A” – de 10 a 12 armadas; Força “B” – de 7 a 9 armadas e Força “C” – de 4 a 6 armadas. Entre os melhores classificados será distribuída uma premiação de R$ 6 mil, mais troféus. Ao meio-dia será feito intervalo para almoço e às 13h inicia a disputa das finais com três voltas em cada categoria. No caso de empate serão feitas mais cinco voltas pelo sistema mata-mata, sem encurtamento de raia. Se persistir igualdade, haverá encurtamento de raia. As provas tem participação limitada para 100 trios de laçadores. As inscrições foram encerradas no decorrer da semana.

Os organizadores comunicam aos participantes que para entrar no Parque de Eventos será exigida a GTA e os animais devem estar com exames em dia. A participação do público fica restrito a uma pessoa como acompanhante por laçador. Será exigido o uso de máscara para o público e os laçadores. Caso o evento for cancelado de última hora, os valores das inscrições serão devolvidos. As provas terão a participação de dois narradores e dois juízes. Contatos com o patrão Clécio pelo fone 99718-6199 ou com Artur pelo fone 99668-8800.

Por Alan Dick