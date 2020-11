Saúde

As concentrações de pessoas em eventos políticos desagradaram uma parcela da população de vários municípios nos últimos dias. Nas redes sociais e em conversas, inclusive com a imprensa, não foram poucas as pessoas que manifestaram repúdio às aglomerações e à inobservância das regras de prevenção, como o uso da máscara. Na sexta-feira, um leitor do AT, lembrou que tanto os mandatários municipais, quanto os postulantes, ao fazerem eventos com grande aglomeração, perdiam o respeito da população. Entendia que é preciso dar o exemplo e não pedir que apenas os demais cumpram as regras.

Em Arroio do Meio o número de casos tem subido nos últimos dias. Na quarta-feira havia 39 casos confirmados em isolamento domiciliar, duas pessoas internadas em UTI e uma na ala covid-19. Até a data, eram 678 casos confirmados e 1312 descartados. Na segunda-feira, eram 64 pessoas com exame positivo em isolamento domiciliar.

No entardecer de domingo o município registrou o segundo óbito por coronavírus. Trata-se de uma de uma mulher, de 66 anos, que esteve internada desde o dia 6 de novembro na UTI de Estrela. Travesseiro também registrou mais um óbito nesta semana. Na noite de terça-feira faleceu Glória Ahne, 87 anos.

Por Alan Dick