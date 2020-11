Esportes

A dupla Grenal participou de mais duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Inter encerrou o primeiro turno na noite do último sábado, jogando em São Paulo com o Corinthians, que saiu vencedor por 1 x 0. O Grêmio entrou em campo no feriado de segunda-feira, dia 2, quando jogou em Porto Alegre com o Bragantino. O Grêmio saiu vencedor por 2 x 1 com gols de David Braz e Orejuaela.

Domingo, dia 8, inicia o returno. O Inter joga às 16h, em Porto Alegre com o Coritiba. O Grêmio joga às 20h30min no Rio de Janeiro com o Fluminense. O Grêmio ainda tem uma partida atrasada do primeiro turno com o Goiás, que será realizada às 18h do dia 30 de novembro, em Porto Alegre.

Copa Libertadores

Pela Copa Libertadores, Grêmio e Inter entram em campo na última semana de novembro. Os jogos valem pela fase de oitavas de final. O Inter joga com o Boca Júniors. A partida da ida está marcada para o dia 25 de novembro, em Porto Alegre e a partida da volta, dia 2 de dezembro, em Buenos Aires. O Grêmio joga com o Guarani do Paraguai. O primeiro confronto acontece em Assuncion no dia 26 de novembro e a partida da volta em Porto Alegre, dia 3 de dezembro.

Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, Grêmio e Inter iniciaram sua participação na fase de oitavas de final. Na rodada de ida o Inter, jogando em Goiania, venceu por 2 x 1 do Atlético Goianense. A partida da volta foi disputada na terça-feira, em Porto Alegre, quando o Inter garantiu a sua classificação para a fase de quartas de final, depois de vencer por 2 x 1 do Atlético Goianense, com gols de Rodinei e Thiago Galhardo.

O Grêmio enfrenta o Juventude de Caxias do Sul. A partida da ida realizada na quinta-feira, dia 29, em Porto Alegre, foi vencida pelo Grêmio por 1 x 0. A partida da volta foi realizada na noite desta quinta-feira, dia 5, em Caxias do Sul.

