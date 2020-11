O Alto Taquari

Dois sorteios referentes aos meses de setembro e outubro da campanha Nota da Sorte já foram realizados. Neste ano, a campanha está incluída nos sorteios do Programa Nota Fiscal Gaúcha, que realiza edições mensais. A premiação até dezembro chega aos R$ 20 mil, sendo que R$ 8 mil já foram e distribuídos.

Conforme o secretário de Administração de Capitão, Márcio André da Costa, os prêmios são exclusivos aos contribuintes que adquirem produtos nos estabelecimentos locais. Para isso é necessário que o consumidor peça a nota fiscal e faça o cadastramento no site do programa Nota Fiscal Gaúcha.

Todos os premiados recebem o aviso por meio de e-mail cadastrado ou pelo WhatsApp. Já os prêmios podem ser retirados na tesouraria do Centro Administrativo, com o secretário da Fazenda Paulo César Rizzi, e é necessário apresentar um documento de identificação. Os vales-compra sorteados devem ser trocados por mercadorias no comércio local num período de 90 dias após o recebimento.

O primeiro sorteio do programa ocorreu no dia 24 de setembro e contou com a participação de 929 bilhetes cadastrados. Já o segundo ocorreu no dia 29 de outubro, onde participaram 1311 bilhetes.

Por Alan Dick