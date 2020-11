O Alto Taquari - Cotidiano

Educação

O Colégio Bom Jesus São Miguel, de Arroio do Meio, está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudo, destinadas a alunos ingressantes do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, no ano letivo de 2021. Podem se inscrever estudantes da rede pública municipal, estadual e federal. As bolsas variam de 25% a 100% de desconto sobre a mensalidade.

Inscrições

Os responsáveis pelos candidatos devem fazer a inscrição até o dia 23 de novembro na Central de Atendimento do Colégio. Por meio do telefone (51) 3716-1187, podem obter mais informações e agendar o atendimento.

Processo seletivo

As avaliações presenciais serão realizadas no dia 24 de novembro, das 13h30min às 17h30min, na Unidade localizada na Rua Júlio de Castilhos, 414 – Centro. Para garantir a segurança dos candidatos, serão observados todos os cuidados e as medidas de saúde e segurança que o atual cenário requer.

Por Alan Dick