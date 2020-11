O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A cantora arroio-meense Betânia Bersch Delazeri passou para a última fase do Festival enCantar, ficando entre os três finalistas do concurso. A votação ocorre pela internet (www.oteliodrebes.com.br/festivalencantar/pagina/967) até o domingo, dia 22, quando ocorre a grande live da final. A comunidade pode votar quantas vezes quiser.

Na primeira parte do concurso, a cantora interpretou Love of my life, do Queen. Agora, ela canta Fly me to the moon, de Frank Sinatra.

O festival abriu a seleção com votação popular em outubro, tendo participantes das categorias Adulto e Kids de todo o estado. Além de Betânia, Arroio do Meio também teve representação com Laura Froner, na categoria Kids.

Agora, como única representante do município, Betânia conta com a ajuda de todos para conquistar o primeiro lugar. “A experiência de participar desse festival está sendo única, porque não é uma vitória só minha. Estou muito feliz com o apoio da minha família, amigos e comunidade, que estão se esforçando muito para votar. Chegar na final é muito gratificante, com isso, fui contemplada com 10 cestas básicas que serão destinadas à AMAI”, adianta a cantora.

“Canto desde pequena e não desejo parar nunca”

O enCantar é uma iniciativa que promove a visibilidade de músicos gaúchos e abre portas para que cantores e cantoras ampliem suas vozes no mercado do Rio Grande do Sul. Idealizado pelo palestrante e empresário Otelio Drebes, o festival valoriza os profissionais da música e fornece premiação em dinheiro, além de uma janela de divulgação que envolve redes sociais e uma transmissão ao vivo para os finalistas, com tudo custeado pela organização do evento. Os prêmios variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil.

A final será transmitida a partir das 16h30min por live dos canais @otelioDrebes no Facebook e YouTube, diretamente do auditório Araújo Vianna. O momento terá várias participações especiais como Rafa Machado, César Oliveira e Rogério Melo e Claus & Vanessa. A apresentação fica por conta de Cris Silva e Ico Thomaz.

“Participar da live final será uma ótima oportunidade de mostrar o meu canto. Os meus planos para depois do festival, são seguir com o que venho fazendo até aqui. Canto desde pequena e não desejo parar nunca”, conclui Betânia. Estão na final, junto dela, candidatos de Espumoso e de Pelotas. “Gostaria de pedir o apoio de toda a comunidade arroio-meense para juntos conquistarmos o primeiro lugar! Votem quantas vezes puderem!”, convida a cantora.

Por Alan Dick