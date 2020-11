O Alto Taquari

Fruto de uma parceria entre Mamão com Açúcar e Padaria Pão de Ló, o Chá do Bem foi idealizado com o propósito de ajudar na campanha Juntos Pelo Teteo, em benefício do pequeno Matteo Jardim. Ele tem o diagnóstico de AME Tipo 1 e também é portador de síndrome de Down. Sua família, que tem raízes em Arroio do Meio, precisa arrecadar o montante de U$ 2 milhões para seu tratamento.

O Chá do Bem é composto por uma bandeja com nove itens diferentes entre doces e salgados. Cada cartão, no valor de R$ 15, pode ser encomendado junto à Mamão com Açúcar. A retirada será na Casa de Doces, no próximo sábado, dia 14, das 14h às 18h (horário estendido).

Por Alan Dick