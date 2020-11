O Alto Taquari

O programa de limpeza urbana e combate às pragas Nossa Cidade, Meu Lar promove a 36ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio no sábado, 21 de novembro, das 8h às 11h, na Rua de Eventos. Na ocasião poderão ser descartados eletroeletrônicos, pilhas, baterias, sucatas, medicamentos vencidos, papel, papelão, plástico, óleo de cozinha, lâmpadas fluorescentes (até cinco por pessoa), vidros de café e conserva, garrafas pet e latas de alumínio.

De acordo com a coordenadora do Departamento Municipal do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, o serviço seguirá as orientações da Secretaria Municipal de Saúde em relação à prevenção do coronavírus. “Agradecemos imensamente a comunidade arroio-meense que acreditou e se engajou nesse programa ambiental, retirando toneladas de resíduos altamente tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente do lixo comum, dando o destino correto, a reciclagem e o reaproveitamento adequados”, salienta Rose.

SAIBA MAIS: O programa Nossa Cidade, Meu Lar foi o vencedor do prêmio Gestor Público Especial em 2019, dentre 147 projetos inscritos do Estado. Em 35 edições foram recolhidos mais de 23 mil eletroeletrônicos, incluindo mais de 3,6 mil celulares, 3.750 televisores, 1,6 mil quilos de pilhas e baterias, 500 impressoras, 935 monitores e 720 CPUs. Além disso, mais de 11 mil quilos de vidros e garrafas, 10 mil quilos de papel, papelão e garrafas pet, 6 mil litros de óleo de cozinha, entre outros resíduos destinados corretamente em prol do Meio Ambiente.

