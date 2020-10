O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

Muitas mães surgem com esse questionamento: como manter uma boa saúde bucal desde o nascimento do bebê? Vamos esclarecer as principais dúvidas!

Se o bebê ainda não tem dentes e se alimenta exclusivamente com leite materno não há necessidade de limpar, pois o leite materno possui fatores de proteção e sua remoção não é indicada, podendo desequilibrar a flora bucal. Se o bebê faz uso da fórmula infantil (leite artificial) é necessário fazer a higienização da boquinha com gaze e água filtrada.

Em média em torno dos seis meses, começam a aparecer os primeiros dentes de leite, e então se inicia a higiene bucal com escova de dentes. Ela deve ser com a cabeça pequena e bordas arredondadas. A Associação Americana de Odontopediatria (AAPD) indica o uso de creme dental com flúor e o uso do fio dental desde o nascimento do primeiro dentinho.

Siga as dicas para utilizar o creme dental com flúor corretamente:

• O creme dental precisa ter, no mínimo, 1000 ppm de flúor, essa informação deve ser conferida na embalagem.

• Os sabores das pastas infantis são diversos, a maioria tem sabor doce ou de frutas, mas também existe as mentoladas iguais de adultos. Pode-se utilizar as de adultos ou de crianças cuidando a quantidade de flúor em cada uma.

Quantidade de creme dental: As crianças têm dificuldade em cuspir, por isso precisamos ficar atentos na quantidade de creme dental colocado na escova de dentes. Veja na imagem acima as quantidades corretas.

Crianças de até 2 anos: “meio grão de arroz cru”

Crianças de 3 a 5 anos: “um grão de arroz de cru”

Após os 5 anos: “um grão de ervilha”

Além de ter todos esses cuidados, é importante realizar consultas de acompanhamento dos bebês e crianças para que não se instale doenças bucais e para que elas possam criar um vínculo positivo com o dentista.

Por Alan Dick