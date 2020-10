O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

Sim. Houve melhoramentos nas formas de diagnosticar e tratar essa doença que acontece um em cada seis homens ao longo da vida, como explica o urologista Gustavo Fiedler. Confira a entrevista:

Por que o homem tem próstata?

A próstata é uma glândula do tamanho de uma bolinha de pingue-pongue. Tem função reprodutiva. É ela que produz o líquido seminal onde os espermatozoides permanecem vivos para o momento da fecundação, mantendo estes em condições saudáveis.

O exame de toque retal é obrigatório?

Dispomos, atualmente, de outras ferramentas diagnosticas, além do toque retal, que fazem parte da boa prática médica. A decisão de examinar a próstata é compartilhada mediante a idade do paciente, assiduidade com suas consultas e níveis dos exames específicos. Recomendo, conforme as diretrizes das escolas urológicas, que todo o homem com mais de 50 anos, sem histórico de câncer, ou com mais de 45 anos, com pai ou irmão com histórico, ou de raça negra, sejam examinados. Atualmente dispomos de ressonância magnética com parâmetros que avaliam muito bem a estrutura da glândula, podendo diagnosticar a doença em áreas inalcançáveis ao exame manual do médico.

Quem é tratado para câncer de próstata fica incontinente ou com dificuldade de ereção?

O avanço da medicina permitiu melhoramentos na técnica cirúrgica e, hoje, dispomos de mais opções terapêuticas. O câncer de próstata apresenta variações de comportamento previsíveis. A escolha da melhor opção de tratamento é compartilhada conforme a experiência do urologista, tipo de câncer de próstata e idade do paciente. Pacientes com perda urinaria fazem parte de uma parcela muito baixa dos pacientes tratados, porém, com uma grande oferta de opções de tratamento para isso também. A ereção vai depender muito de seu estado pré-tratamento e do tipo de terapia que será realizada. Atualmente, em tumores em fase inicial, é possível preservar muito os nervos eretores do pênis (responsáveis pelo enrijecimento), com grandes chances de recuperação. O tratamento de um paciente com câncer de próstata é multidisciplinar. Um fisioterapeuta do assoalho pélvico é fundamental no acompanhamento.

No mês que vem, ocorre a campanha Novembro Azul, direcionada exclusivamente ao público masculino. No que ela consiste?

É uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito das doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento iniciou na Austrália em 2003 e ganhou repercussão mundial. Desde então, cada vez mais homens procuram um profissional da área para consulta urológica individualizada e exames de rotina. Focamos na prevenção de doenças e na promoção da saúde masculina como micção e sexualidade.

Por Alan Dick