Reinvestir os recursos nas comunidades, incentivando e viabilizando investimentos nas atividades de seus associados, fomentando o desenvolvimento da região e das pessoas que vivem aqui, sempre fez parte da forma de atuação do Sicredi.

Recentemente o Sicredi Região dos Vales atingiu a marca de um bilhão de reais em crédito concedido na região aos seus associados, em operações de investimento, capital de giro e crédito pessoal.

Estes recursos contribuem para o desenvolvimento de diversos setores econômicos. Da carteira total de crédito da Cooperativa, 17% representam recursos para aquisição de bens e consumo em geral, 34% operações de crédito rural, fortalecendo o agronegócio que é uma das principais atividades econômicas da região, e 49% os setores da indústria, comércio e serviços, propiciando a de geração de empregos e oportunidades às pessoas que vivem aqui.

Segundo pesquisa da Fipe, que calculou o Multiplicador do Crédito Cooperativo, um coeficiente que indica o impacto do crédito concedido pelas cooperativas no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, cada R$ 1,00 concedido em crédito gera R$ 2,45 no PIB da economia e a cada R$ 35,8 mil concedidos pelas cooperativas, uma nova vaga de emprego é criada no país.

Para a cooperativa, colaboradores e associados, esta marca é motivo de orgulho, pois possibilita o crescimento de todos, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Para o presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, “Chegar a essa marca reforça nossa missão de oferecer soluções financeiras para os associados, agregando renda, fortalecendo as comunidades e contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. Juntos, construímos uma cooperativa cada vez mais sólida e sustentável”, diz.

Por Alan Dick