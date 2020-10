Geral

O Sicredi recebeu o Top of Mind RS, premiação da Revista Amanhã, por ser a marca mais lembrada entre as cooperativas de crédito do Rio Grande do Sul. A categoria foi criada em 2012 e, desde então, o Sicredi aparece como o primeiro nome na memória dos gaúchos. O levantamento considera a primeira empresa que vem à mente do entrevistado. “O Sicredi tem o compromisso de fomentar o desenvolvimento das comunidades, gerando melhor qualidade de vida para os associados. É um diferencial que faz com que a instituição seja lembrada entre os gaúchos”, explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Pioneira no Brasil, o Top of Mind RS visa a premiar o reconhecimento, a afirmação de identidade e a geração de valor das empresas, aprofundando vínculos com a sociedade. Neste ano, o evento de premiação será on-line, respeitando as medidas de isolamento social.

Love Brands

Premiação criada em 2019, o Love Brands RS, apresenta o ranking das marcas mais amadas do Rio Grande do Sul. Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi aparece na pesquisa, figurando na 13ª posição no ranking geral do Top 30.

Por Alan Dick