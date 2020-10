Educação

O Delivery do Carinho da Ecei Pimpolho foi uma ação idealizada e planejada com a finalidade de homenagear os pimpolhos. “Pensada com muito amor, e em virtude do momento em que estamos vivendo, mais do que nunca precisamos procurar estratégias de manter o vínculo afetivo com as famílias e crianças”, explica a diretora da Ecei, Beatriz C.S. Corbellini.

Diversas ações no decorrer deste distanciamento social aconteceram, e a Semana da Criança sempre foi uma data especial na escola, preparada como muito zelo e amor para os alunos. “Neste ano não poderia ser diferente, mesmo na pandemia os nossos pimpolhos continuam sendo prioridades na Ecei”, salienta.

O Delivery ocorreu da quinta-feira, 8, até o sábado, 10 de outubro, onde as educadoras e o grupo de apoio deslocaram-se até as residências das crianças. Cada turma se organizou da sua maneira, previamente combinando com as famílias, não esquecendo de cumprir todas as normas de segurança vigentes em virtude da covid-19.

“Este momento foi de muita emoção, as educadoras e o grupo de apoio vestiram fantasias, fizeram o uso do violão, cantaram, e fizeram a entrega de uma lembrança a cada criança, oferecida pela escola. Mesmo sendo uma breve passagem nas residências, foi muito intenso e único, fazendo desta ação mais uma página escrita lindamente na história da nossa Ecei. Toda a comunidade escolar parabenizou a iniciativa demonstrando gratidão para com a escola”, finaliza Beatriz.

Por Alan Dick