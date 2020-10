O Alto Taquari

A Secretaria Municipal de Saúde de Arroio do Meio informa que sábado, 17, o Posto de Saúde Central estará aberto das 8h às 17h, para a vacinação contra a poliomielite e multivacinação. O Dia D ocorre em todo o país, voltado para a vacinação de crianças de 12 meses a menores de cinco anos de idade – Poliomelite – e crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade – Multivacinação. Os pais ou responsáveis devem portar a carteirinha de vacina e cartão SUS no momento da imunização.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação iniciou dia 5 e segue até 30 de outubro, para atualização da caderneta vacinal. Durante todo o período, os munícipes podem procurar as unidades de saúde dos bairros – ESFs Navegantes, Aimoré, Bela Vista, São Caetano, Rui Barbosa e Posto de Saúde Central -, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento das unidades. Serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico, visando reduzir as taxas de abandono, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis, oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal e melhorar as coberturas vacinais.

A equipe de saúde reforça que é de fundamental importância que toda a população-alvo compareça aos serviços de saúde, levando a caderneta de vacinação para que os profissionais possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema vacinal preconizado.

Por Alan Dick