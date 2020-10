O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Por gerações ela deu sombra, coloriu a paisagem com suas flores e mostrou sua presença, pelas redondezas, na época de frutificação e distribuição das sementes. Em reconhecimento, a já centenária paineira da Praça Flores da Cunha, Arroio do Meio, foi tombada como Patrimônio Ambiental e Cultural do município. A solenidade ocorreu na tarde da quinta-feira, dia 24, à sombra da árvore, com a presença dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, dos segmentos municipais de Cultura e Meio Ambiente e comunidade em geral.

Na oportunidade, foi lido o texto de apresentação da espécie, bem como o projeto que a torna patrimônio ambiental. Foi feita uma homenagem com a leitura do poema “A velha senhora”, de Wanderley Theves, o Xumby, publicada no livro Arroio do Meio Escreve, de 1998, primeiro concurso literário realizado no município.

Como forma de marcar o centenário, mudas da paineira foram entregues, para serem plantadas, às subprefeituras do Vale do Arroio Grande, Forqueta e Palmas, para a praça da Secretaria Municipal de Educação e para a Área de Lazer Pérola do Vale.

Receberam simbolicamente por cada local: diretora da Emef Duque de Caxias, Magda Rockenbach (Arroio Grande); diretora da Emef Arlindo Back (Forqueta), Rosemere Rupenthal; representante da SEC, Carolina Ely; Valquíria Keisencamp, moradora de Palmas; e Wanderley Theves, para Área de Lazer. Também presente na cerimônia, o padre Alfonso Antoni fez uma oração e o momento foi fechado com salva de palmas.

No primeiro semestre deste ano, em sua 23ª edição, no Guia Telefones e Serviços, produzido pelo AT, a paineira ilustrou a foto de capa. Na ocasião, foram identificadas pelo biólogo Jonas Bica todas as árvores da praça Flores da Cunha.

Saiba mais

A espécie Paineira (Ceiba speciosa), pertence à família Malvaceae, sendo nativa do Rio Grande do Sul. É classificada como vulnerável no grau de ameaçadas, conforme Decreto Estadual nº 52.109/2014;

O exemplar arbóreo é considerando de grande porte, com Circunferência na Altura do Peito (CAP) de 6,15 metros, Diâmetro Altura do Peito (DAP) de 1,96 metros e altura aproximada de 18 metros e se encontra com bom estado fitossanitário.

A espécie apresenta características morfológicas como tronco cilíndrico, reto, grosso, esférico, armados de fortes espinhos ao longo do tronco, folhas compostas digitadas e alternas. A floração ocorre entre os meses de dezembro e abril e época de frutificação é em agosto e setembro.

Por Alan Dick