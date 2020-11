Geral

Hoje, dia 30, a partir das 18h, a Nature Complex abre as portas para o público. Além de aproveitar a ótima estrutura do local e os variados cardápios oferecidos pelos food trucks, terá música ao vivo com Alex Duarte. No sábado, o espaço abre a partir das 17h e nos domingos e no feriado da segunda-feira, dia 2 de novembro, abre a partir das 16h.

Desde a semana passada também funciona o espaço kids com brinquedos e monitores para cuidar das crianças. “Enquanto os pais curtem a Nature Complex, as crianças se divertem. Tudo bem tranquilo, pois a criança irá receber uma pulseira contendo o nome dos pais e telefones para que possa ser feito contato em caso de necessidade”, enfatiza Tetê Kerbes, que é o idealizador do empreendimento.

Por Alan Dick