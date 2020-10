O Alto Taquari - Cotidiano

Geral

Amanhã, dia 10 de outubro, às 16h, o Nature Complex abre as portas para receber o público. Localizado na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, o local tem atrações para todas as idades, inclusive os pets são bem-vindos. O público poderá desfrutar em espaço único, dos melhores foods da região, para todos os gostos, desde comidas árabes até fondue de frutas, lanches, doces, café, boteco de cerveja artesanal e curtir o ambiente em meio à natureza.

Com entrada gratuita, o Nature Complex abre todos os finais de semana das 16h até 1h (uma da madrugada). No feriado do dia 12 também estará aberto. Para comemorar o Dia das Crianças, terá atrações para os baixinhos sempre a partir das 17h. No sábado tem o Homem- Aranha, no domingo, a Patrulha Canina e, na segunda, o Mikey e a Minnie.

Tetê Kerbes, o idealizador do projeto, convida a todos os arroio-meense para conhecerem o local e, se gostarem, que divulguem o projeto, que é um dos poucos no segmento no estado.

Por Alan Dick