Geral

Dia 21 de outubro de 2020, 9h15min, e as portas do novo Supermercado Languiru no Shopping Lajeado estão abertas. Funcionários uniformizados aguardavam os clientes, com atenção aos mínimos detalhes e, especialmente, aos protocolos de segurança diante da pandemia da covid-19. Os sorrisos sob as máscaras ficavam visíveis com o brilho no olhar e toda gentileza no atendimento. Os primeiros “bipes” nos caixas começaram a soar cerca de 15 min depois do ingresso dos clientes. Nos corredores, muitos elogios à variedade em produtos, às seções diferenciadas e pelo “capricho”.

Edemar Tresoldi (34), vendedor, natural de Bento Gonçalves, foi o primeiro cliente a passar suas compras no caixa do novo Supermercado Languiru. Na sacola, biscoitos e guardanapos. Ele é fornecedor de massas e biscoitos e já conhecia a Languiru. “A loja está linda, com estrutura ampla e espaçosa, além de excelente mix de produtos. A população de Lajeado só tem a ganhar com essa loja que, com certeza, irá contribuir para aumentar o fluxo de clientes no shopping. O supermercado atrai a família”, avalia.

Para o campo e a cidade

As coleiras da pastor alemão Mel e do vira-lata Guri foram as primeiras vendas na loja Agrocenter Languiru. Eduardo Gravina (30), engenheiro civil residente em Lajeado conheceu as instalações da unidade, localizada junto ao estacionamento do Shopping Lajeado. “Com a vinda da Languiru para cá tenho a possibilidade de ser cliente no Supermercado, nas lojas Agrocenter e na Farmácia. O shopping estava carente de supermercado e toda essa nova infraestrutura da Languiru valoriza o trabalho dos demais lojistas, agrega muito ao local. É uma estrutura completa, suprindo necessidades das famílias da cidade e do campo”, elogia.

Comodidade

A funcionária pública Celita Mullich (55), de Lajeado, acompanhada da neta Amanda Saldanha (10), esteve na Farmácia Languiru para comprar medicamentos. Ela já era cliente da cooperativa em unidades de outros municípios. “A vinda de toda essa estrutura da Languiru é muito positiva, pois encontramos tudo num único local. As instalações estão divinas, maravilhosas, adorei. Tudo isso com certeza movimenta o Shopping Lajeado”, parabeniza.

Infraestrutura

O Supermercado Languiru no Shopping Lajeado, o 10º da rede no Vale do Taquari, traz espaços diferenciados para compras e convivência: serviço de atendimento ao cliente, Espaço Kids, floricultura, confeitaria e padaria artesanal, cafeteria, fiamberia, seção de hortifrúti, horta vertical, açougue, espaço gourmet e adega. Clientes ainda têm o benefício de estacionamento gratuito (25min nas compras entre R$ 15 e R$ 40; e duas horas nas compras acima de R$ 40).

A loja Agrocenter Languiru conta com seções de ferramentas, tecnologia, jardinagem, farmácia veterinária, banho e tosa, máquinas e espaço pet. O Agrocenter Máquinas é a concessionário Claas para o Rio Grande do Sul, com ampla gama de máquinas e implementos agrícolas com tecnologia de ponta para o trabalho no campo.

A Farmácia Languiru possui medicamentos, linha de perfumaria, aromatizantes, dermocosméticos e produtos para o autocuidado com o corpo, além de atendimento farmacêutico, com aplicação de injetáveis e aferição de pressão.

São aproximadamente 3.400m², gerando cerca de 170 empregos, com investimento de R$ 10 milhões. A inauguração oficial integrará a programação do aniversário de 65 anos da Cooperativa Languiru, no dia 13 de novembro.

Horários de atendimento

• Supermercado Languiru: diariamente das 9h às 22h (entrega de rancho gratuitamente nas compras acima de R$ 50,00, dentro do perímetro urbano, de segunda a sábado, das 9h às 19h);

• Agrocenter Languiru: segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 19h (banho e tosa podem ser agendados de segunda a sábado, das 10h às 20h);

• Farmácia Languiru: segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 19h.

Por Alan Dick