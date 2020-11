Esportes

O Campeonato Brasileiro que tem a participação da dupla Grenal realizou no último final de semana os jogos da 18ª rodada. O Inter jogou em Porto Alegre no estádio Beira Rio, onde empatou em 2 x 2 com o Flamengo. O Inter esteve duas vezes na frente no marcador com gols de Abel Fernandez e Thiago Galhardo. O Flamengo conseguiu os gols de empate através de Pedro e Everton Ribeiro, aos 50min do segundo tempo. Com o empate o Inter continua líder da turno com 35 pontos e uma vantagem no saldo de gols sobre o Flamengo.

O Grêmio jogou em Curitiba, onde venceu por 2 x 1 do Athetico Paranaense. Mesmo largando atrás no marcador, o Grêmio reagiu e chegou ao empate com gol contra de Tiago Heleno. Nos minutos finais da partida Ferreirinha fez 2 x 1 para o Grêmio. A vitória fez o Grêmio chegar aos 24 pontos ocupando a 9ª colocação.

Para o Inter falta uma partida para fechar o primeiro turno. O adversário será o Corinthians, sábado, dia 31, às 19 horas, em São Paulo. O Grêmio tem mais duas partidas. A primeira será no feriado de segunda-feira, dia 02, às 20 horas, em Porto Alegre com o Bragantino. A última partida será com o Fluminense no Rio de Janeiro.

Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil Grêmio e Inter iniciaram sua participação na fase de oitavas de final. O Inter que tem como adversário nesta fase o Atlético Goianense, jogou na quarta-feira a noite em Goiania. A partida terminou com placar de 2 x 1 para o Inter com gols de Leadnro Fernandez e Moisés. A partida da volta está prevista para ser realizada na terça-feira, dia 03 de novembro, em Porto Alegre. O Grêmio enfrenta o Juventude de Caxias do Sul. A partida da ida aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 29, em Porto Alegre. A partida da volta será realizada na próxima quinta-feira, dia 05, em Caxias do Sul.

Copa Libertadores

Pela Copa Libertadores, Grêmio e Inter encerraram sua participação na fase de classificação na noite de quinta-feira, dia 15, quando o Grêmio, jogando em Porto Alegre empatou em 1 x 1 com o América de Cali. O Inter jogou no Chile, onde perdeu por 2 x 1 para a Universidad Católica.

Mesmo tendo resultados fora do desejado, Grêmio e Inter seguem na Copa Libertadores que entra na sua fase de oitavas de final. O Inter joga com o Boca Júniors. A partida da ida está marcada para o dia 25 de novembro, em Porto Alegre e a partida da volta, dia 02 de dezembro, em Buenos Aires. O Grêmio joga com o Guarani do Paraguai. O primeiro confronto acontece em Assuncion no dia 26 de novembro e a partida da volta em Porto Alegre, dia 03 de dezembro.

Por Alan Dick