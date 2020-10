Esportes

A dupla Grenal participou dos jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro disputada no último final de semana. O Grêmio jogou na noite de sábado em São Paulo, onde enfrentou o São Paulo. Em partida polêmica, onde a arbitragem cometeu diversos erros graves que beneficiaram o São Paulo, as duas equipes empataram a partida em 0 x 0. Após esta rodada, o Grêmio que soma nove empates, está em 10º lugar com 21 pontos.

O Inter por sua vez somou mais três pontos no domingo quando, jogando no estádio Beira-Rio, venceu por 2 x 0 do Vasco da Gama. O placar foi construído ainda no primeiro tempo com gols de Edenilson e Thiago Galhardo, cobrando pênalti. O Inter terminou a rodada em 1º lugar com 34 pontos ao lado do Flamengo que também tem 34 pontos. O inter fica na frente no critério de desempate.

Próxima rodada

Neste final de semana será disputada a 18ª rodada do primeiro turno. A dupla Grenal entre em campo no domingo valendo pela 18ª rodada. O Inter joga em Porto Alegre às 18h15min, com o Flamengo na disputa pela liderança. O Grêmio joga no mesmo horário em Curitiba com o Athletico Paranaense.

Após esta rodada a dupla Grenal terá ainda três partidas pelo primeiro turno. O Inter encerra o turno jogando em São Paulo com o Corinthians. O Grêmio, que tem uma partida a menos, joga primeiro com o Bragantino em Porto Alegre e depois com o Fluminense no Rio de Janeiro.

Copa Libertadores

Pela Copa Libertadores, Grêmio e Inter entraram em campo na noite desta quinta-feira com dois jogos valendo pela 6ª e última rodada da fase de classificação. O Grêmio, já classificado jogou em Porto Alegre com o América de Cali e o Inter jogou no Chile com a Universidad Católica.

Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil Grêmio e Inter iniciam sua participação na quarta-feira, dia 28. Valendo pela fase de oitavas de final, o Grêmio terá como adversário o Juventude de Caxias do Sul. A partida da ida acontece em Porto Alegre. A partida da volta está marcada para o dia 4 de novembro, em Caxias do Sul. Nesta fase o Inter terá como adversário o Atlético Goianense. A primeira partida, dia 28, acontece em Goiania e a partida da volta dia 4 de novembro, em Porto Alegre.

Por Alan Dick