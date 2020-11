Geral

Encerra hoje, 30 de outubro, o período para as agroindústrias interessadas se inscreverem para participar da 16ª edição do Canto da Lagoa, que ocorre nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no Parque João Batista Marchese, em Encantado.

A Feira da Agroindústria Familiar do Canto da Lagoa será realizada nos dias 21 e 22 de novembro, no Parque, e estará aberta das 8h às 18h30min, em formato drive thru.

As inscrições podem ser realizadas com Thaís, pelo telefone (51) 9 9881-0712. A documentação deverá ser enviada para o e-mail: atendimento@aplvaledotaquari.com.br.

A Feira da Agroindústria Familiar do Canto da Lagoa é uma realização da APL Vale do Taquari e Emater/RS – Ascar. Tem o apoio da UERGS, Faterco, STR Encantado e Doutor Ricardo e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). A organização é da Lume Eventos.

Por Alan Dick