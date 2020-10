Saúde

Sabe aqueles sonhos de criança? Em 2009, buscando a realização profissional, renasceu em Maria Helena Musskopf um antigo sonho de menina: cuidar da aparência das pessoas, tornando-as mais bonitas e saudáveis, aumentando, assim, a sua autoestima. Agora, depois de mais de 10 anos de estudos, aperfeiçoamentos e atendimentos, outro sonho se torna realidade. Na tarde de 26 de setembro, ela reuniu-se com seu time multiprofissional para celebrar mais uma conquista. Buscando a união dos procedimentos estéticos do corpo, alma e mente, visando a beleza física com a mente em harmonia, nasce em 2020 a Hessence Saúde & Estética, com o espaço remodelado procurando ainda mais o bem-estar, segurança e satisfação de seus clientes. Mais informações sobre os trabalhos desenvolvidos por estas profissionais comprometidas você encontra no site www.hessence.com.br.

Juntas “escolhemos cuidar de você”. É assim que a equipe desenvolve a missão de despertar nos clientes a autoestima de maneira ampla. Onde todos possam aprendam a explorar seus pontos fortes e aprender a amar e aceitar também suas imperfeições, despertar a sua força maior, que está dentro de si mesmo, e que não se encaixa em padrões de beleza e sim realçar o seu próprio padrão: único e inconfundível. Você sendo você, de corpo e alma.

Hessence lança Método de Emagrecimento

Na inauguração do novo espaço também ocorreu o lançamento do Método Hessence de Emagrecimento, um programa de emagrecimento que visa cuidar do corpo de maneira integral. É um método inovador. Mas o que ele tem de tão especial que o difere de outros produtos? Está na sua composição, ele foi criado pelo trabalho conjunto de Maria Helena Musskopf, Claudia Rohr e Raquel Rohenkkohl, nele você vai emagrecer de “dentro para fora” vai cuidar de sua saúde física e mental e isso vai fazer com que consiga atingir o peso ideal para o seu biotipo corporal. Sendo acompanhado por profissionais comprometidas com seu trabalho. Você conta com um trabalho personalizado, alicerçado na junção de três pilares: procedimentos estéticos para cuidar do corpo, acompanhamento nutricional para elevar a saúde e acompanhamento socioemocional para aprimorar o autoconhecimento e habilidades de gestão emocional. Não se engane, você não vai somente emagrecer, vai elevar sua vida a um próximo nível, pois na Hessence Saúde & Estética, “escolhemos cuidar de você”.

Entre em contato e venha conhecer nosso trabalho!

No mês de outubro os três primeiros que entrarem em contato para obter mais informações sobre o método ganham uma sessão gratuita com nossa psicoterapeuta.

Contato: (51) 98146-8195

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 568 – Sala 12 – Centro, Arroio do Meio – RS

Site: www.hessence.com.br

Instagram: @hessenceestetica

Facebook: Hessence

E-mail: contato@hessence.com.br

Por Alan Dick