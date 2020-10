Geral

O Grupo Imec – já conhecido pelos 17 supermercados e 6 atacados nas regiões dos Vales do Taquari, do Rio Pardo, do Caí e do Paranhana, além da Região Carbonífera e da Serra gaúcha – anuncia a abertura de uma nova unidade, desta vez em Esteio, na Região Metropolitana.

O Desco Super&Atacado ficará na BR-116, número 134, próximo ao posto de combustíveis SIM Expointer e tem inauguração prevista para os primeiros meses de 2021. A marca é o formato do grupo misto de supermercado e atacado, trabalhando com produtos de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar direcionados ao atendimento de consumidores finais e empreendedores com a necessidade de abastecer os seus negócios.

“O Grupo Imec tem como missão proporcionar a melhor experiência de compra aos clientes. Por isso, nos nossos 65 anos de história, temos nos adaptado às exigências e mudanças do mercado. Desenvolvemos este modelo de loja para atender as expectativas de um consumidor ávido por infraestrutura e produtos de qualidade com preços baixos”, ressalta o diretor-presidente do Grupo Imec, Leonardo Taufer.

O Desco se diferencia por oferecer praticidade em um ambiente de loja simples, de fácil circulação e com produtos de qualidade a preços mais baixos do que os praticados pelo mercado. Com fácil acesso a moradores da Região Metropolitana, a unidade de Esteio terá mais de 3 mil metros quadrados de área de venda. Além dos caixas com operadores, contará com terminais de autoatendimento para clientes com menor volume de compras e que procuram mais praticidade e conveniência. A rede conta com cartão próprio que proporciona 45 dias para pagamento e ofertas exclusivas.

EMPREGOS – Com a nova unidade, estão sendo abertas 130 vagas de trabalho, além de mais 70 vagas indiretas. O processo de seleção para as vagas de operação da loja terá início em novembro e será divulgado nos canais de comunicação da empresa. Os cargos de liderança foram selecionados em setembro e já estão em fase de treinamento. Interessados podem cadastrar currículos na plataforma da empresa: https://imec.compleo.com.br/.

Em junho deste ano, o Grupo Imec já havia anunciado investimentos para os próximos cinco anos. Está em execução a primeira etapa da obra de ampliação do centro de distribuição que fica em Lajeado e abastece todas as unidades do Grupo. A capacidade de armazenamento apenas na primeira fase de expansão receberá um incremento de 80% frente a atual. Para 2021, o planejamento da empresa contempla a inauguração de novas unidades, além de investimentos no parque atual de lojas e infraestrutura.

Por Alan Dick