Esportes

Pelo Campeonato Brasileiro a dupla Grenal teve mais uma rodada com resultados decepcionantes. Valendo pela 12ª rodada, o Inter jogou na noite de sábado, dia 26, em Porto Alegre, onde empatou em 1 x 1 com o São Paulo. O gol foi marcado por Tiago Galhardo. O Grêmio se apresentou em Belo Horizonte, onde perdeu por 3 x 1 para o Atlético-MG. O gol gremista foi marcado por Isaque. O Inter terminou a rodada em 2º lugar com 21 pontos e o Grêmio em 14º lugar com 13 pontos. As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão na tarde deste sábado com Grenal na Arena do Grêmio. A partida tem início previsto para às 17h.

Por Alan Dick